İphone, İpad ve Mac'inizdeki Facetime Nasıl Kapatılır?

Güvenlik Güncellemesi Gelene Kadar Dikkat, FaceTime Nasıl Kapatılır? iPhone, iPad ve Mac'inizdeki FaceTime Nasıl Kapatılır?FaceTime Kullananlar aslında gizli bir tehlike ile karşı karşıya, en azından Apple yeni güncelleme çıkarana kadar.

Güvenlik Güncellemesi Gelene Kadar Dikkat, FaceTime Nasıl Kapatılır?





iPhone, iPad ve Mac'inizdeki FaceTime Nasıl Kapatılır?



FaceTime Kullananlar aslında gizli bir tehlike ile karşı karşıya, en azından Apple yeni güncelleme çıkarana kadar. FaceTime'ın grup görüşmelerinde ortaya çıkan "Bug – Hata – Güvenlik Açığı" sonrasında Apple, çareyi söz konusu hizmeti geçici olarak kapatmakta buldu.



Apple bu hafta sonunda söz konusu "FaceTime Telekulak Hatası" için bir yazılım güncellemesini bu hafta sonuna kadar yayınlayacağını duyursa da; şimdilik bu özelliği nasıl devre dışı bırakabilirsiniz onu hatırlatmakta fayda var.



Eğer bir Apple ekosistemindeki cihazlardan birine sahipsiniz FaceTime özelliğinizi kapatmakta fayda var. Bir cihazda kapatmak diğer cihazlarda aynı Apple Kimliğini Kullansanız bile özelliği orada devre dışı bırakmaya yetmez.



Neyse ki, iPhone, iPad veya Mac'teki özelliği kapatmak oldukça basit.



iPhone ve iPad Üzerinde FaceTime Nasıl Kapatılır?





iPhone ve iPad Üzerinde Ayarları Açın,

Burada FaceTime Seçeneğini bulun ve düğmesini seçin,

Burada düğmeyi kapalı konuma getirin.



Mac'inizdeki FaceTime Nasıl Kapatılır?





Mac'inizdeki FaceTime Uygulamasını Açın,

Menüden FaceTime'ı tıklayın, seçenekleri görün,

Turn Facetime Off- FaceTime'ı Kapat Seçeneği Tıklayın,



Bir başka yöntem olarak ta Mac'inizdeki FaceTime Oturumunu Tamamen Kapatmayı Seçebilirsiniz.



Yine FaceTime Uygulamasını Açın,

Menüden FaceTime'ı Tıklayın,

Preferences'ı Seçin,

Sign Out- Oturumu Kapatı seçin.



Elbette bilinmeyen FaceTime aramalarına karşı dikkatli olun.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı