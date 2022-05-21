iPhone kullanıcıları dikkat: Apple Destek, dolandırıcı çıkabilir! - Son Dakika
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iPhone kullanıcıları dikkat: Apple Destek, dolandırıcı çıkabilir!

21.05.2022 16:36
iPhone kullanıcıları dikkat: Apple Destek, dolandırıcı çıkabilir!

Amerikalı bir kadın, yeni iPhone satın aldıktan sonra sözde Apple Destek tarafından dolandırıldı! İşte detaylar...

iPhone 13 satın alan Amerikalı bir kadın teknik destek almak isteyince sözde Apple Destek servisi tarafından dolandırıldı. Telefonunu yanlışlıkla kitleyen ve açamayan yeni iPhone kullanıcısı, sorunu çözmek için internet üzerinden bulduğu bir Apple Destek numarasını aradı. Dolandırıcı olduğu daha sonra ortaya çıkan numaranın diğer ucundaki kişiler, kadının hesabından art arda para çekti. Peki, gerçek Apple Destek nasıl anlaşılır ve haberin detayları neler? Hep birlikte göz atalım.

iPhone kullanıcısının hesabından 1500 dolar para çekildi!

İnternet üzerinden bulduğu Apple Destek numarasını arayan kadının hesabından üç kere art arda para çekildi. Apple Destek olarak aradığı numaranın aslında dolandırıcılar olduğunu anlayan iPhone kullanıcısı, toplamda 1500 dolar dolandırıldı. Cookie Pridemore adlı kadın, bir şirket destek hattı olarak görünen numaraların aslında çoğunlukla dolandırıcı olduğunu fark etmediğini açıkladı.

iPhone'da can sıkan sorun: Apple çözemedi

Apple Destek'in resmi sitesinde herhangi bir adresin gerçek olup olmadığını anlamak için birçok kriter bulunuyor. Firmaya göre bir yerin gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için ilk önce yazım hatalarına bakmak gerekiyor. Yazım hatası bulunan metinler genellikle dolandırıcıların hazırladığı iletişim adresleri oluyor. Apple sahte adresleri ayırmak için şüpheli gibi görünen e-posta alındığından bunların öncekilerle karşılaştırılması gerektiğini söylüyor.

iPhone kullanıcıları dikkat: Apple Destek, dolandırıcı çıkabilir!

Firma, bu tarz e-posta ya da herhangi bir iletişim adresine denk geldikten sonra kullanıcıların kendilerine bunu iletmesini istiyor. Firma aynı zamanda ek olarak Apple Destek olduklarını belirten bir arama alınca da telefonu hemen kapatmak gerektiğini dile getiriyor.Dolandırma ve sahtecilikle ilgili daha fazla ayrıntı Apple Destek'in resmi web sitesinde yer alıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de bu tarz bir dolandırma hikayeniz var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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iPhone'da can sıkan sorun: Apple çözemedi iPhone'da can sıkan sorun: Apple çözemedi iPhone ekranları Apple'dan habersiz değiştirildi! iPhone ekranları Apple'dan habersiz değiştirildi!
Kaynak: Shiftdelete

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