iPhone kullanıcılarını rahatlatacak ReCaptcha müjdesi! - Son Dakika
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iPhone kullanıcılarını rahatlatacak ReCaptcha müjdesi!

21.06.2022 13:42
iPhone kullanıcılarını rahatlatacak ReCaptcha müjdesi!

İnternetin son yıllardaki en can sıkıcı özelliklerinden olan ReCaptcha testleri, iOS 16 ile tarihe karışabilir.

İnternetin son yıllardaki en can sıkıcı özelliği ReCaptcha olabilir. Şirketler için önemli bir güvenlik önlemi olsa da bu testlere vakit harcamak bizi mental olarak yoruyor. Birkaç defa karşımıza çıkan, düzgün görüntülenmeyen ve zor olan testler de bizi bıktıran durumlar arasında. Neyse ki iOS 16 ile gelecek bir özellik sayesinde ReCaptcha testlerini eskiye nazaran daha az göreceğiz.

iOS 16, yakın zamanda gerçekleşen WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılmıştı. Beraberinde Apple'ın diğer ürünleriyle ilgili de önemli duyurular gördük. Okumaya değer yenilikleri sizlerle anında paylaşmış ve bu sayfada toplamıştık.

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iOS 16, bazı ReCaptcha testlerini atlamaya izin verecek

Apple, kullanıcılarının 'Robot olmadığını doğrula' testlerinden sıkıldığını anlamış olmalı ki bir çözüm geliştirmiş. Bu çözüm, cihazınızda kullandığınız Apple kimliğinin güvenilirliği sayesinde mümkün oluyor. Eğer Apple ID'nizi kullandığınız cihazla sıradışı eylemler sergilemiyor ve normal bir kullanıcı gibi davranıyorsanız hesabınız güvenilir olarak görülüyor. Bu güvenilirlik sayesinde Apple, bazı sitelerdeki ReCaptcha testlerini atlama hakkını size veriyor.

iPhone kullanıcılarını rahatlatacak ReCaptcha müjdesi!

İnternet sitelerinin size sürekli robot olup olmadığınızı sorma sebebi, siteye zarar veren bot trafiklerin engellenmesidir. Sitede boş bir trafik oluşturarak sunucuyu çökertmeyi amaçlayan botlar, ReCaptcha testlerini çözemediği için trafik filtrelenmiş olur. Ancak bu süreçte robot olmayanların -yani bizim- bu basit ama sıkıcı testleri çözmesi gerekiyor. Bu bazen önemli işlemlerde vaktimizi aldığı için Apple'ın ürettiği çözüm bize zaman zaman tebessüm ettirecek.

iOS 16 ile kullanıma girecek ReCaptcha çözümünün, diğer yeni nesil işletim sistemlerinde de kullanılabileceğini şimdiden öngörebiliriz. Ancak bunun ne zaman mümkün olacağıyla ilgili bir tarih vermek şu anda mümkün değil. Umuyoruz ki bir an önce hem iOS, hem de Android tarafında bu gibi çözümler devreye girer.

Sizce bu yenilik faydalı olacak mı?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone kullanıcılarını rahatlatacak ReCaptcha müjdesi! - Son Dakika

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