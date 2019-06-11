Son Dakika Haberleri: iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek
Son Dakika Ekonomi Haber

iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek

6 saat önce

Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn'ın üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek.

iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek, System.String[]
Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn'ın üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:38 
Apple, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]