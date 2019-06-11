iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek
6 saat önce
Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn'ın üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek.
Apple
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:38
'ın en önemli üretim ortağı Foxconn'ın üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin
dışında üretebilecek.
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