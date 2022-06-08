iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor! - Son Dakika
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iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!

08.06.2022 22:12
iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!

Apple, iOS 16 ile birlikte Nintendo Switch kontrolcülerini destekleyecek. Ayrıca Joy-Cons'ları iki cihaz gibi kullanmak mümkün olacak.

Apple, 6 Haziran'da düzenlemeye başladığı Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk gününde, yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerini tanıttı.

Burada başlıca yeni gelen özellikler tanıtılmış olsa da bir o kadar da etkinlikte kendine yer bulamayan yenilikler yer aldı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre iOS 16, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek.

iOS 16 ile iPhone'lar, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek!

Apple tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan iOS 16 geliştirici beta sürümünde Nintendo Switch Pro Controller ve Joy-Cons desteği ortaya çıktı. Tabii şu an için bunu deneyimleyemiyoruz. Fakat önümüzdeki ay itibariyle halka açık beta sürümü yayınlandığında evlerimizdeki kontrolcüleri kullanmaya başlayabileceğiz.

iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!

Buna ek olarak, yalnızca yeni nesil kontrolcüleri, yani Bluetooth bağlantısı sunan bir cihazı iPhone'unuzla birlikte kullanabileceğinizi belirtelim. Benzer bir desteğin iPadOS 16 ile de gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık tek bir kontrolcüyü macOS bilgisayarınız, tabletiniz ve de telefonunuz için kullanabileceksiniz.

Tabii Joy-Cons sahibiyseniz, bu cihazı iki ayrı kontrolcü gibi kullanabileceğinizi, yani arkadaşlarınızla birlikte tek cihaz üzerinden oynayabileceksiniz. Fakat ikisini ayrı birer cihaz gibi bağlamanız gerektiğini söyleyelim.

iOS 16 alacak iPhone modelleri

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi? iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi?
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 13, Nintendo, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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