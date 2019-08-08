iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek
55 dakika önce
Apple, geliştirdiği yeni yazılımla iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.
Apple
, geliştirdiği yeni yazılımla iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05
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