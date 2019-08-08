Son Dakika Haberleri: iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek
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iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

55 dakika önce

Apple, geliştirdiği yeni yazılımla iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek, System.String[]
Apple, geliştirdiği yeni yazılımla iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.
Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05 
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