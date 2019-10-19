Son Dakika Haberleri: iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı
Son Dakika Teknoloji iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı

iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı

1 saat önce

Apple, iPhone'ların yüzde 50'sinin iOS 13'e yükseltildiğini doğruladı Apple'ın işletim sistemi için güçlü ama sıkıntılı bir başlangıç... iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı.

iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı, System.String[]

Apple, iPhone'ların yüzde 50'sinin iOS 13'e yükseltildiğini doğruladı

Apple'ın işletim sistemi için güçlü ama sıkıntılı bir başlangıç… iPhone'ların Yüzde 50'si iOS 13'e Geçiş Yaptı.


Apple iPhone'ların yarısının yeni işletim sistemine geçtiğini duyurdu. Bildiğimiz gibi, iOS 13 için alışık olmadığımız sıklıkta yamalar yayınlanmasına rağmen; kısa bir süre içinde iOS'ların yarısı güncellenmiş vaziyette.


Apple Arcade, sistem genelinde biraz garip karşılaşılan Karanlık Mod'a rağmen kullanıcılar yeni işletim sistemine geçiş yaptı.


Son durumda tüm iPhone'ların yüzde 50'si iOS 13, yüzde 41'i ise iOS 12 kullanıyor. kalan yüzde 9 ise daha eski sürümleri kullanıyor.


iPad tarafında ise iOS 13'ün daha hafif bir sürümü gibi görünen iPadOS ile biraz daha farklı bir resim çiziyor. tüm iPad'leri yüzde 33'ü bunu kullanırken, hala yüzde 51'lik bir kesim iOS 12'de kalmış durumda…


9to5Mac


Apple

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
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