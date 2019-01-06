İphone Sahipleri Yeni Modele Geçmek Yerine Pilini Değiştirmeyi Tercih Etti

Görünen o ki, Apple
'ın Yüksek Satışlar Yapan Yeni iPhone Dönemleri Gerilerde Kaldı!
iPhone Sahipleri Yeni Modele Geçmek Yerine Pilini Değiştirmeyi Tercih Etti.
Apple iPhone XS, iPhone XS Max ve daha düşük bütçeli gibi görünen iPhone XR modelini tanıttıktan sonra, tüketicilerin iPhone'ların son bir kaç yılda ne kadar pahalı cihazlar haline geldiklerini umursamadıklarını yazdım. Ancak Apple'ın beklenmedik bir şekilde son çeyrek öngörülerinin gerisinde kalan satışlarının kabul edilmesinden sonra; nihayet tüketiciler bunun farkına vardı diye düşünmeye başladım.
Görünüşe göre otomatik olarak büyük satışlar yapan yeni iPhone dönemi günleri geride kaldı. Son derece yüksek iPhone Fiyatlamaları tüketiciyi küstürdü. Yüksek iPhone fiyatları puzzle'ın sadece bir parçası da olabilir. Yatırımcılara yazdığı bir mektupta, Apple CEO
'su Tim Cook
, "Yıl boyunca iPhone gelirlerindeki düşüşün büyük çoğunluğu Çin
ve diğer gelişmekte olan pazarlardan geldi, gelişmiş pazarlarda da talebin güçlü olmadığını belirtti. Cook; ABD
dolarının gücü nedeniyle fiyat artışlarını ve iPhone batarya değişiminde "önemli ölçüde azaltılmış fiyatlandırma" avantajlarından yararlanan müşterileri içeren fiyat artışlarını da içeren az sayıda sebep olduğunu belirtti.
Beklenenden az gerçekleşen gelirlerin sebepleri neler?
Bunun nedeni olarak ta, daha az operatör sübvansiyonu da dahil olmak üzere bir takım sebeplerden bahsetti. Bu sebepler arasında Güçlü Amerikan Dolarının baskısından tutunda, iPhone Batarya Değişimindeki uygun fiyat avantajlarına kadar bir çok neden sıralandı.
Bu iphone pil değiştirme durumundan ise özellikle bahsediliyor. Bildiğiniz gibi 2018 yılı boyunca 79$'lık batarya değişimi tüketicilere, 29 dolardan değiştirilmişti.
Apple'ın pilin tamamen bitmesini engellemek için yazılım ile yavaşlattığı ortaya çıktıktan sonra görünen o ki; iPhone sahipleri eski pillerini değiştirmeyi bir sonraki yeni modele geçmeye tercih etmiş görünüyor.
Bu aslında en mantıklısı? neden olmasın ki? iOS 12 yüklü eski modellerin iOS 11'e göre ne kadar iyi hale geldiğini hepimiz gördük. Üç yaşındaki bir iPhone 6S'i yeni bir batarya ile kullanmak tamamen uygulanabilir bir durum. Üstelik eski bir telefonu kullanmak, aylık sürekli Apple'ın Upgrade Paketleri için taksit ödemek istemeyenler için daha çekici bir hale gelmiş durumda.
İki yıl boyunca ayda 30 dolar ödedikten sonra sadece 30 dolar harcayarak eski telefonlarını benzer bir performansla kullanmak istediklerini, açıklanan ve düşen satış rakamları zaten net bir şekilde bize gösteriyor.
Her yıl çıkan iPhone modellerinin aslında kullanıcının ihtiyaç duyacağından çok daha fazla güç sunduğunu da biliyoruz. Akıllı telefonlardaki dikkat çekici yeniliklerin son bir kaç yılda daha da yavaşladığını düşündüğünüzde, "Yeni Bir iPhone için Yükseltme Yapmak" için fazla bir neden kalmıyor.
Apple Gelirleri Beklenenden 8 Milyar Dolar Daha Az Gerçekleşti, iPhone Sahipleri Yeni Modele Geçmek Yerine Pilini Değiştirmeyi Tercih Etti.
Fakat burada belirtmek istediğim bir durum daha var. Özellikle iPhone XS veya iPhone XR modelini tercih edenlerin aslında bu tercihlerinden pekte memnun olmadıklarını düşünüyorum. Zira yıllarını Home düğmesine alışmak için geçirenlerin FACE ID ve büyük ekranları umursamaktan ziyade bu değişikliğin bir parçası olmak istedikleri çok açık.
Ayrıca, bazı kullanıcılar için bir XS veya XR satın almak bir uzlaşma olduğu kadar aslında tam bir yükseltme değildir. Sadece Home düğmesini kaçıran birçok insan – Face ID'nin daha büyük ekranını veya sözde rahatlığını pekte umursamıyorlar. Yıllarını "Home" düğmesine alışmak için harcadılar ve değişimin Kulaklık jakında olduğu gibi, bir iyileşmeden daha sıkıcı olduğunu fark ettiler.
Apple'ın ilerleyen zamanlarda Home düğmesini tamamen devre dışı bırakacağı açık, ancak eski tasarımı tercih edenlerin özellikle Apple'ın istediği fiyatlarla bu cihazları almayacağı oldukça açık bir şekilde görülüyor.
Apple'ın tüm bu zorluklara rağmen, sadece beklendiği kadar yüksek paralar kazanmadığını da belirtmek gerçekçi olur. Zira revize edilen 84 Milyar dolarlık devasa bir gelirden bahsediyoruz. Bu rakam tahmin edilenden 8 Milyar dolar daha az. Şirket ortalama bir iPhone Fiyatını 606 Dolardan 724 Dolara yükseltmesine rağmen, müşteriler açıkça daha pahalı cihazları tamamen reddetmedi.
Apple ayrıca iPhone dışı gelirlerini de yüzde 19 arttırdığını açıkladı. Apple'ın finansal durumu hala iyi durumda. Sürekli büyümesine alıştıkları şirketin daha bunu ne kadar devam ettireceğini hep birlikte göreceğiz.
iPhone Sahipleri Yeni Modele Geçmek Yerine Pilini Değiştirmeyi Tercih Etti