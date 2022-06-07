iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

Avrupa Birliği Parlamentosu, uzun bir süredir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik ürünlerin farklı şarj giriş yerleri olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yükü üzerinde çeşitli görüşmeler sürdürüyordu. Nitekim direkt olarak Apple ürünleri etkileyecek bir karara varıldı. İşte iPhone modellerinin şarj girişi için Type-C kullanacağı tarih…

iPhone 16'ların şarj girişi Type-C oluyor!

Yaklaşık 6 yıl önce tüm elektronik üreticileri Type-C'yi cihazlarına entegre etmeye başladı. Her ne kadar başlangıçta yalnızca amiral gemisi telefon ve tabletlerde bu girişleri görüyor olsak da artık neredeyse tüm cihazlarda bulunuyor.

Hem veri aktarım hızları hem de şarj olma süreleri konusunda beraberinde pek çok yeniliği getiren bu teknoloji oldukça kısa bir sürede tüm dünyada büyük bir hızla yayıldı. Kablosuz kulaklıklardan dizüstü bilgisayarlara kadar tüm cihazlar Type-C girişlerine yer vermeye başladı.

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Tabii Apple, kendi patentli teknolojisi olan Lightning girişini kullanmaya devam etti. Fakat bir noktadan sonra Type-C'nin beraberinde getirdiği özellikler sebebiyle tabletlerinde kullanmaya başladı. Hatta şarj adaptörlerine bağlanan kabloların ucu da yine Type-C'ye döndü. Fakat telefonlarında bir türlü bu geçişi sağlamadı.

Fakat bu durum yalnızca Apple'a özel değil. Sayısı giderek azalıyor olsa da hala Micro Usb B kullanan akıllı telefon üreticileri ve kendi patentli şarj giriş yöntemlerini kullanan bilgisayar ve tablet üreticisi mevcut.

Avrupa Parlamentosu tarafından alınan bu kararla birlikte Apple'ın iPhone modelleri de dahil tüm cihazların şarj girişi tek tip olacak. Bununla birlikte, bugün itibariyle açıklanan karara göre, 2024 sonbaharına kadar iPhone modellerinin de şarj girişi Type-C olacak. Bu da tam olarak iPhone 16 serisinin çıkış tarihine denk geliyor.

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