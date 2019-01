İphone Se Şu Anda En İyi Minimalist Akıllı Telefon

Dijital hayatınızın sesini istediğiniz zaman kısabileceğini eski model olarak iPhone SEEğer doğru kullanıyorsanız, iPhone SE şu anda en iyi minimalist akıllı telefon.Geçtiğimiz haftanın başlarında, Apple iPhone SE'de, iPhone 5S'den sonra modellenen yaklaşık üç yaşındaki 4 inçlik akıllı telefon için 100 dolarlık bir indirim ile satışa başladı. Yapılan ilk parti satıştan sonra ikinci tur satışları da yapıldı. Bir çok kişi için özellikle ikinci hatları için kullanmak için satın almak istedi. Zira bu en iyi alternatif seçeneği için harika bir satın alma fırsatı oldu ve hızla stoklar tükendi.Açıkçası yuvarlatılmış köşeleri ve sağlam, hassas olmayan boyutları ile klasik 5S tasarımı bir çok kullanıcı tarafından takdir toplamıştı. Daha küçük ekranı ve daha rahat, tek elle kullanılması, son dönemde duyurulan bir iPhone X ve şimdiki model iPhone XS'e kıyasla daha az yer kaplıyor. Üstelik eski kulaklık jakı-girişi bile var.Çoğunlukla Telefon olarak kullanmak isteyenler için Şu ande en ideali!32 GB depolama alanı ile Nano SIM desteğinin yanında çoğunluk daha minimalist uygulamaları barındırmak veya kullanmak isteyenler için şu anda giderek iyi bir seçenek haline geldi.2015 öncesi bir çok modele dönüş isteği; giderek artan akıllı telefon sayısı ve üzerindeki işletim sistemi üreticileri Google ve Apple'ın; internet üzerindeki her hareketinden para kazanma çabaları ile siz farkında olmadan; bilinçli bir şekilde yapılan kar elde etme çabaları sonucuda; akıllı telefon kullanıcılarını artık bıktırma noktasına getirdi. İnsanlar 2015 öncesi modeller ile bir anlamda nostalji, bir anlamda da minimalist tasarımlara tekrar aramaya-odaklanmaya başladı.Bu arayışa cevap vermek isteyen üreticiler, Palm Phone benzeri modelleri yeniden satışa sunmaya başladılar bile. Ancak burada esas soru?Daha küçük, daha az yetenekli bir akıllı telefon daha tatmin edici bir yaşam sürdürmenize yardımcı olabilir mi?Muhtemelen hayır, ama denemeye değer? Deloitte'nin 2018 Global Mobile Müşteri anketine göre, 18 ile 34 yaş arasındaki kullanıcıların Yüzde 60'ı akıllı telefonlarını çok fazla kullandığını ifade ediyor. Konu ile ilgili bu oranlar net bir kesinlik sunmasa da, kullanıcıların elinden bu imkanları almanın zor olduğunu, artık geri dönülmez bir bağımlılık noktasına doğru gittiğini de bize gösteriyor.Apple'ın Screen Time değerleri yada ortalama kullanıcıların değerleri demek belki daha doğru olur; dünya genelinde giderek artıyor. Twitter , Messenger, WhatsApp, Chrome en çok kullanılan uygulamalar bu noktada göze çarpıyor. Günde ortalama 2,5 saat telefonunu kullanmak artık sıradan bir durum haline geldi.Kişisel alışkanlıklar bir yana, hemen hemen her web sitesi, mobil uygulama ve işletim sistemi üreticisi öyle yada böyle dikkatinizi kendine çekmek için çaba sarfediyor.Peki Apple'ın iPhone SE modeli bu noktada Nerede Duruyor?iPhone SE her şeyden önce ikinci telefon olarak harika bir iş çıkarabilir. Yukarıda bahsettiğim alışkanlıklara sahip bir olarak bu benim için geçerli. Twitter, Fortnite ve iş e-postası ürerinde olmayacak. Bunun ötesinde telefon olarak harika bir iş çıkarıyor. Küçük bir ekran, pil ömrü ve kamera, daha kompakt bir tasarım. Sizi yukarıda bahsettiğimiz tüm akıllı telefon problemlerinden uzak tutabilir.Bu bakımdan iPhone SE şu anda en iyi minimalist akıllı telefon kesinlikle. Telefonunuzla aranızdaki kullanım süresini yarı yarı düşürebilecek özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Kendinize en iyi ve en pahalı iPhone telefonlarına ve göz alıcı mobil uygulamalara ne kadar ihtiyacınız olduğunu sorgulatacak kesinlikle.Bana göre Dijital hayatınızın sesini istediğiniz zaman kısabileceğini model olarak iPhone SE şimdi çok daha fazla iş yapıyor. Apple'da bunu görünen o ki fazlasıyla biliyor.