Son Dakika Haberleri: İphone Se Yeniden Satılmaya Başladı, Stokları Tüketiyor!

İphone Se Yeniden Satılmaya Başladı, Stokları Tüketiyor!

36 dakika önce

Apple Elindeki Stokları Bitirmeye Çalışıyor, iPhone SE yeniden satılıyor!

İphone Se Yeniden Satılmaya Başladı, Stokları Tüketiyor!, System.String[]
Apple Elindeki Stokları Bitirmeye Çalışıyor, iPhone SE yeniden satılıyor!


iPhone SE Yeniden Satılmaya Başladı.

Apple geçtiğimiz Eylül ayında, iPhone XS ve XR modellerini satışa sunduktan sonra, iPhone X, iPhone SE ve iPhone 6s modellerinin satışını durdurmuştu.

Macrumors, iPhone SE modellerinin Apple mağazalarında tasviye, yada stokları boşlattıkları indirimli bölümlerinde iPhone SE modelini yeniden sattığını fark etti.

Elbette stoktan bu satışlar hemen tükenmiş görünüyor. 32GB ve 128GB modelleriyle 2016 dönemi telefonları hemen tükenmiş. Space Gray, Rose Gold, Gold ve Silver renkleriyle satışa sunulmuş.

Henüz iPhone X veya iPhone 6S'lerin yeniden satışa sunulduğu görülmedi ancak elindeki stokları bu şekilde sürpriz veya sessizce satabilir.

iPhone SE tükenmiş olabilir. Bilginize…

TheVerge

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: Teknotalk.com

Eylül, Apple, Teknoloji
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