iPhone SE2 iPhone 8 gibi olacak ve 2020'de satışa sunulacak

iPhone SE2 neye benzeyecek ve ne zaman satışa sunulacak?

Apple analisti Kuo'ya göre iPhone SE2 bir iPhone 8'e benzeyecek ve 2020'de satışa sunulacak. İşte detaylar!



Saygın Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 11'e güç veren A13 işlemcisine sahip olacak; "Bütçe Dostu" iPhone SE'nin ikinci jenerasyonu önümüzdeki yıl satışa sunuluyor.



Apple'ın önümüzdeki yıl için planları arasında nispeten daha ucuz maliyetli, küçük bir iPhone modeli duyuracağı uzun süredir konuşuluyordu. Şirketinde bu konu üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu. Doğru Apple tahminlerinde güçlü bir sicile sahip olan TF Uluslararası Menkul Kıymetler analisti Ming-Chi Kuo, şirketin gelecek yıl başında iPhone SE2 denilen sözde küçük ve bütçe dostu bir iPhone modeli piyasaya sürmesini bekliyor.



Görünüşe göre iPhone SE2 A13 yongasına, 3GB LPDDR4X RAM ve iPhone 8 form faktörüne sahip olacak.



CNBC'ye göre de Kuo bir notunda iPhone SE2'nin iPhone 8'in 4.7 inçlik ekranını koruyacağını belirtti. iPhone 11 6.1 inç ekrana sahip. Bu nedenle bir önceki iPhone SE'de olduğu gibi daha güçlü özellikleri daha küçük gövde de isteyen bir çok kullanıcı olacaktır.



Elbette bir de bütçe dostu olması önemli.



Apple'ın özellikle Hindistan gibi orta sınıf akıllı telefonların peynir ekmek gibi satıldığı piyasalardaki pazar payını arttırması için bu şekilde davranmaktan başka çaresi yok. iPhone SE 399 dolara satılmıştı. iPhone SE2 ise aynı ölçekte satılırsa bence de çok satabilir.



iPhone 8 ölçüsünde daha ucuza satın alınabilecek her iPhone modeli iş yapar…



Bu arada iPhone SE2 kameraları elbette yeni iPhone 11 modellerindeki kadar güçlü olmayabilir. Face ID gibi bir takım özellikler de olmayabilir. Ancak güçlü A13 işlemci ve 3GB RAM ile çok fazla satabileceğini tahmin etmek zor değil. Kuo'da bu yönde beklentisini açıklıyor.



iPhone SE 2016 Mart ayında satışa sunulmuştu. Benzer bir takvim ile iPhone SE2'de Mart 2020'de karşımıza çıkabilir. Bekleyip göreceğiz.



CNBC