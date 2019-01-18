Son Dakika Haberleri: İphone Talebinin Düşmesi Foxxcon'da 50 Bin Kişiyi İşinden Etti

İphone Talebinin Düşmesi Foxxcon'da 50 Bin Kişiyi İşinden Etti

1 saat önce

– Apple'ın en büyük çip tedarikçisi Foxxconn Technology Group, yeni iPhone modellerinin satışlarının beklenen düzeyin altında kalması nedeniyle, Ekim ayından bu yana Zhengzhou fabrikasındaki 50 bin geçici çalışanın işine son verdi.

İphone Talebinin Düşmesi Foxxcon'da 50 Bin Kişiyi İşinden Etti, System.String[]
Apple'ın en büyük çip tedarikçisi Foxxconn Technology Group, yeni iPhone modellerinin satışlarının beklenen düzeyin altında kalması nedeniyle, Ekim ayından bu yana Zhengzhou fabrikasındaki 50 bin geçici çalışanın işine son verdi.

Nikkei Asian Review'da yer alan habere göre, sezonluk çalışanlarla genellikle, Ağustos ayından Temmuz ayına dek aylık sözleşmeler yapılıyor, ancak Foxconn Aralık ayı sonu öncesinde çalışanların işine son vermeye başladı.

Apple, Ocak ayı başında, 2019 yılı için ilk çeyrek öngörüsünü, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve beklenenin altında gerçekleşen iPhone satışları nedeniyle, düşürmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

zhengzhou, Apple, Ekonomi
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