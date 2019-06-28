iPhone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor
1 saat önce
Apple'nin iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan tasarımcı Jony Ive, 27 yıl önce göreve başladığı Apple'dan ayrılıyor.
Apple
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38
'nin iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan tasarımcı Jony Ive, 27 yıl önce göreve başladığı Apple'dan ayrılıyor.
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