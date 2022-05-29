iPhone'unuz çalınmadan önce bunları yapın! - Son Dakika
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iPhone'unuz çalınmadan önce bunları yapın!

29.05.2022 20:38
iPhone'unuz çalınmadan önce bunları yapın!

Akıllı telefonlarımızda önemli verilerimizi depolamaktan çekinmediğimiz bir dönemdeyiz. iPhone'unuz çalınmadan önce neleri yapmak lazım?

Her zaman yanımızda taşıdığımız pahalı cep telefonlarının, hırsızlar için başlıca hedef olduğu gerçeği artık günümüzün alışılmışlarından. Artık hepimiz akıllı telefonlarımıza bu kadar çok güvendiğimiz ve önemli verilerimizi depolamaktan çekinmediğimiz bir dönemdeyiz. Peki iPhone çalınmadan önce neleri yapmak lazım? iPhone çalınmadan önce bunları yapın!

iPhone'unuz çalınmadan önce bunları yapın!

iPhone telefonunuz, web'den veya başka bir cihazdan izlemenizi sağlayan yerleşik bir araçla birlikte geliyor. iOS'ta iPhone'umu Bul özelliğini Ayarlar'dan açmak için önce adınıza, ardından iPhone'unuza dokunmanız gerekiyor.

Ardından, Apple hesabıyla oturum açtığınız herhangi bir cihazdan iPhone'unuzu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda iCloud web sitesine giderek telefonunuzun web'de en son bildirilen konumunu da görüntüleyebilirsiniz.

Telefonunuzu kaybettiyseniz, tam olarak nerede olduğunu görebilirsiniz. Ancak cihazınız çalındıysa hırsızı kendi başınıza avlamaya çalışmayın. Çünkü anlaşılırsa, cihazınıza fiziki müdahaleler gerçekleştirilebilir ve daha ulaşılamaz hale gelebilir. Akıllı telefonunuzu uzaktan silmek için hem Cihazımı Bul hem de iPhone'umu Bul'u kullanabilirsiniz, ancak bu, telefonun kaybolmasına veya kasıtlı olarak ele geçirilmesine bakılmaksızın verilerinizin korunmasına yardımcı olabilir.

iPhone'unuz çalınmadan önce bunları yapın!

iPhone çalınmadan önce, telefonunuzun kilit ekranına bir PIN, desen, parmak izi veya yüz gibi bir tür koruma yerleştirmeniz önemli. Bu seçenekleri iOS ayarlarında Yüz Kimliği ve Parola (veya Dokunmatik Kimlik ve Parola) altında bulabilirsiniz.

Cihazınızdaki verileri silseniz de silmeseniz de, akıllı telefonunuzu bir daha asla görememe olasılığına hazırlanmalısınız. Bu, verilerinizi başka bir yere yedeklemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Sistem ayarları ve uygulama verileri gibi diğer verileri yedeklemek için telefonunuzun varsayılan yedekleme menüsüne ulaşın. iOS'ta Ayarlar'a gidin, ardından adınıza, listeden cihazınıza modeline ve iCloud Yedekleme'ye dokunun. Burada en son yaptığınız yedeği görebilir ve tarihi eski ise, yeniden tüm cihazınızı yedekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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