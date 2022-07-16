iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

16.07.2022 07:00
iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

iPhone'unuzu kaybettiyseniz veya birinin sizi kilidini açmaya zorlamasından korkuyorsanız, Face ID yüz tanıma özelliğini isteklerinize karşı kullanılmaması için nasıl devre dışı bırakacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Face ID, bir iPhone'da kendinizi doğrulamanın harika ve etkili bir yoludur. Ekrana sadece bir bakış atın ve telefonunuzun kilidi açılır. Ancak yüz tanımanın kötü yönleri de var.

Ya başka birinin Face ID kullanarak telefonunuza erişmeye çalıştığı bir durumdaysanız? Cihazınız kaybolmuş olabilir ve birisi Face ID'yi taklit etmeye çalışıyor olabilir. Erişim sağlamaya çalışan biri tarafından kendi telefonunuzun kilidini açmaya zorlandığınız bir durum bile olabilir.

Bu durumlara karşı korunmak için Face ID'yi kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar > Yüz Kimliği ve Parola'ya gidin. Parolanızı girin ve ardından iPhone Kilidi Açma düğmesini kapatın. Ancak Face ID, örneğin bir protestoda olduğunuzda olduğu gibi geçici olarak da devre dışı bırakılabilir ve gerekirse hızlı ve gizli bir şekilde yapılabilir.

Ancak önce, Face ID'yi devre dışı bırakmanın, telefonunuza erişmek için şifrenizi kullanmanız gerekeceği anlamına geldiğini unutmayın. Herhangi bir nedenle Face ID'yi geçici olarak kapatacaksanız, parolanızın olabildiğince güçlü olduğundan emin olmak istersiniz. Bu durumda, dört basamaklı bir kod enfiye olmayabilir. Bunun yerine, parolanızı değiştirmeye çalıştığınızda Parola Seçenekleri bağlantısına dokunarak oluşturabileceğiniz daha uzun bir sayısal veya hatta alfa sayısal kod düşünün.

Face ID'yi devre dışı bırak

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Face ID'yi uygulamalı bir yöntemle devre dışı bırakmak için yan düğmeyi ve Sesi Aç veya Sesi Azalt düğmesini basılı tutun. Bu işlem sizi telefonu kapatabileceğiniz, Tıbbi Kimlik bilgilerinize erişebileceğiniz veya Acil Servisleri arayabileceğiniz ekrana getirir. İptal düğmesine dokunursanız Kilit Ekranına geri dönersiniz ve Face ID devre dışı bırakılır. Telefonunuza erişmek ve Face-ID'yi yeniden etkinleştirmek için parolanızı girin.

Siri ile Face ID'yi Devre Dışı Bırakın

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Face ID'yi uygulamalı bir yöntemle devre dışı bırakmak için yan düğmeyi ve Sesi Aç veya Sesi Azalt düğmesini basılı tutun. Bu işlem sizi telefonu kapatabileceğiniz, Tıbbi Kimlik bilgilerinize erişebileceğiniz veya Acil Servisleri arayabileceğiniz ekrana getirir. İptal düğmesine dokunursanız Kilit Ekranına geri dönersiniz ve Face ID devre dışı bırakılır. Telefonunuza erişmek ve Face-ID'yi yeniden etkinleştirmek için parolanızı girin.

Siri ile Face ID'yi Uzaktan Devre Dışı Bırakın

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Tamam, ama ya iPhone'unuz kaybolur veya çalınırsa? Face ID, kilidi açmak için beş başarısız denemeden sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. Apple, Face ID'yi gerçekten güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olarak lanse ediyor, ancak insanlar daha önce kilitli telefonları kırmayı başardılar.

Yanlış kişi cihazınıza erişmeye çalışmadan önce gerekli önlemleri almak istiyorsanız bunu yapmanın birkaç yolu var. Face ID'yi, size kayıtlı bir iPad'deki Find My uygulamasıyla veya aynı Aile Paylaşımı planındaki başka bir cihazdan uzaktan devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamayı açın ve cihazınızı seçin. Alternatif olarak, herhangi bir cihazdaki bir web tarayıcısından iCloud.com'da oturum açın ve ardından iPhone Bul simgesini tıklayın.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Telefonu Kayıp Olarak İşaretle

Find iPhone uygulaması telefonunuzu takip edecektir. Find My uygulamasında, kayıp cihazı seçin ve ardından Kayıp Olarak İşaretle altındaki Etkinleştir bağlantısına dokunun. Onaylamak için Devam'ı tıklayın.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

iCloud.com'da aygıtı tıklayın ve ardından Kayıp Modu simgesini seçin.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Kayıp Modunu Etkinleştir

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Find My uygulamasında, Kayıp Modu'nu etkinleştirirseniz ne olacağının ayrıntılarını okuyun ve ardından Devam'a dokunun. Ardından, birisi telefonunuzu bulduğunda sizinle iletişim kurulabilecek alternatif bir telefon numarası girmeniz istenir.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Sonraki ekranda, telefonunuzu bulan birine gösterilmesini istediğiniz mesajı yazın. İleri'ye dokunun.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Bir sonraki ekranda özeti gözden geçirin ve Etkinleştir'e dokunun. Telefonunuz Kayıp Moduna girer ve Face ID devre dışı bırakılır.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

iCloud.com'da alternatif numarayı ekleyin ve İleri'yi tıklayın.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

Görüntülemek istediğiniz mesajı yazın ve Bitti'ye tıklayın. Telefonunuz Kayıp Modunda kilitli ve Yüz Kimliği devre dışı.

iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma

YORUMLAR
500
Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir... Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir... İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı İstanbul'da hırsızlardan büyük vurgun! Maskeli 5'li,15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı
Kaynak: Tekmoloji

Cep Telefonu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 07:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: iPhone'unuzda Face ID'yi Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement