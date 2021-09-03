iPhone'unuzu nasıl daha hızlı şarj edebilirsiniz? - Son Dakika

Telefon şirketleri 2021'de telefon şarjlarıyla ilgili oldukça gülünç şeyler yaptı. OnePlus'ın uygun fiyatlı Nord 2 5G'si yaklaşık 30 dakika içinde boştan doluya geçiyor. Xiaomi'nin 120W mi 10 Ultra'sı sadece üç dakikada yaklaşık %25'e ulaşıyor.

Apple bu şirketlerden biri değil. iPhone 12 Pro Max bile nispeten yavaş şarj oluyor. Sunulan teknolojiden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak daha da önemlidir.

Apple neden trendi takip etmedi? İPad'lerin pil ömrüne sahip olduğu kadar pil şarjını da tedavi ediyor gibi görünüyor. Yarım saatte %50 (doğru şarj cihazını kullanarak), 2017'nin iPhone 8'inden bu yana standardı oldu ve bunun yeterince iyi olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

Bu, 2021'de artık gerçekten altın standart bir hız olmasa da, gerçek dünyada keyifli kullanım için yeterince hızlı. Ayrıca, iPhone 11 ve iPhone 12 gibi telefonlarda önceki temel düzey modellere göre yapılan pil ömrü iyileştirmelerinin de hayranıyız.

Ultra hızlı şarjdan uzak durmak için de pratik bir neden var. Daha fazla ısı üretir, bu da pilin zarar görmesine neden olarak telefonunuzun kullanım ömrünü kısaltabilir.

Apple mantıklı mı yoksa çıkmazda mı? Bunu size bırakacağız, ancak burada iPhone'unuzdan en hızlı şarjı nasıl alacağınıza dair bazı ipuçları hazırladık. Bu ipuçlarının çoğu, 2017 ve daha yeni iPhone modelleri için geçerlidir. Buna iPhone 8 ve üstü dahildir.

Apple Watch'unuzu veya eski Apple şarj cihazlarınızı (çoğunu) kullanmayın.

Uzun süreli Apple hayranları, evlerinde çok sayıda eski Apple şarj cihazına veya bir Apple Watch için yapılmış olanlara sahip olabilir. Bunları iPhone'unuzu şarj etmek için kullanmamalısınız.

Tamamen güvenli olmakla birlikte, bunlar temel 5V, 1A adaptörlerdir. Düşük akım, düşük voltaj, iPhone'unuza yalnızca 5W'lık bir güç çıkışı sağlar ve güç ölçerimize göre prizinizden 5,6-6,1W çekerler.

Bunlar son derece yavaştır ve gece boyunca kullanılacak bir başucu şarj cihazı olmadıkça kullanılmamalıdır.

İstisna: Apple'ın 12W iPad şarj cihazı

Bazı eski iPad'lerle birlikte gelen 12W olan yarı iyi bir eski Apple adaptörü var. Bu, hız için Apple'ın en son elektrik fişiyle eşleşmeyecek olsa da, gerçek dünya testlerinde aslında kötü bir iş çıkarmaz.

Kullanılan iPhone modeline bağlı olarak, yarım saatte yaklaşık %40 şarja ulaşabilirsiniz. ve bunun iPhone'ların nispeten yavaş şarj dünyasında kabul edilebilir olduğunu ve temel bir 5W şarj cihazından çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz.

2021'de aslında 12W Apple şarj cihazı satın almanızı önermiyoruz. Daha iyisini yapabilirsiniz. Ancak Apple'ın kendi 5V, 2,4A standardına dayalı olarak bu şarj türü için desteği tamamen bırakmadığını görmek güzel. En son Apple adaptörlerinin kullandığı şey bu değil.

Kablosuz şarjdan kaçının

Apple, 2020'de MagSafe kablosuz şarj pedini duyurdu. Uzun zaman oldu, ancak hızlı şarj konusunda istekliyseniz iPhone'unuzu güçlendirmenin en iyi yolu bu değil.

"15w'a kadar" bir güç kaynağı olarak tanıtılmasına rağmen, genellikle eski 12W kablolu adaptörden daha yavaş şarj sağlar. Kablosuz şarj, cihazları şarj etmenin, enerji israf etmenin ve sonuç olarak aşırı ısı üretmenin nispeten verimsiz bir yoludur.

Ve Apple, akıllı ve tüketici dostu bir hareketle, aşırı ısınma nedeniyle telefonun pilinin zarar görmesini önlemek için güç aktarımını yönetiyor. Bir MagSafe ped, elbette 5W'lık bir adaptörden daha hızlıdır, ancak hiçbir yerde en iyi kablolu çözümler kadar hızlı değildir.

Kablosuz şarj, iPhone 8 ve daha yeni modellerle çalışır. Ancak bu kadar hızlı şarj etme hızları yalnızca iPhone 12 serisi için geçerlidir. Eski modeller çok daha yavaş şarj olacak ve ucuz bir Qi şarj cihazının (MagSafe ile aynı temel standardı kullanan) sonuçları iç karartıcı olacaktır.

Kaçınılması gereken hızlı şarj cihazları

Bir kötü haberimiz daha var. Diğer telefonlar için yapılan hızlı şarj adaptörleri iPhone'larla pek iyi çalışmıyor.

Samsung ve Realme'nin mükemmel Dart Charger'ı da dahil olmak üzere bir grup şirket tarafından kullanılan çeşitli Qualcomm QuickCharge sürümlerinden bir dizi şarj cihazı denedik. Çalışırken, 6.1W'lık kaydedilen tepe noktalarına sahip, temel bir 5W Apple şarj cihazına benzer güç çekişi rakamları gördük.

iPhone'lar, diğer birçok markanın hızlı şarj fişlerinin potansiyelinden yararlanmaya yaklaşamıyor.

Kullanmanız gereken şarj cihazları

Son olarak, bazı iyi haberlerimiz var. Apple, 2017'de iPhone'lara uygun hızlı şarj ekledi ve PD, USB Güç Dağıtımı adı verilen standartlaştırılmış, tescilli olmayan bir sistem kullanıyor. Google'ın Pixel 5'i de bunu kullanıyor.

Çoğu iPhone kullanıcısı için en iyi şarj cihazı Apple 20W USB-C adaptörüdür. Dışarıda önemli ölçüde daha güçlü üçüncü taraf PD şarj cihazları olsa da, şu anda hiçbir iPhone bu ekstra gücü kullanmıyor. ve Anker gibi güvenilir şirketlerin en iyi alternatifleri, alışılmadık bir şekilde Apple'dan çok daha ucuz değil.

19 $/ 19 £ gibi çok pahalı değil, iyi yapılmış ve düzgün bir tasarıma sahip. İngiltere'deki alıcılar, katlanan çatalların ek avantajını elde ederek, onu daha da taşınabilir hale getirir ve geceleri yatak odanızın etrafında dolaşırken onlara basma olasılığınızı azaltır.

Şarj hızları modele göre biraz farklılık gösterir, ancak daireden 30 dakika içinde %50 oranında şarj olmasını bekleyebilirsiniz.

Kablonun kendisi, eski iPhone sahipleri için akılda tutulması gereken bir şey. Örneğin Apple'ın iPhone X'i Lighting to USB-A kablosuyla birlikte gönderilir. Ancak bu PD adaptörleri için bir Lightning - USB-C kablosuna ihtiyacınız olacak ve bu maliyetlerden resmi bir tanesi adaptörün kendisi kadar pahalı.

Üçüncü taraf kabloları biraz daha ucuza bulabilirsiniz, ancak bulabileceğiniz en ucuz Lightning to USB-C'yi almanızı önermiyoruz. Kötü yapı ve zayıf kılıf tasarımı, bir süre sonra parçalanacağı anlamına gelebilir ve daha da kötüsü, tehlikeli bir kısa devreye neden olabilir.

Resmi bir Apple aksesuarının maliyetinin yaklaşık %60'ına Anker gibi saygın şirketlerden kablolar bulabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar şarj cihazınızı kullanabilirsiniz

Oldukça yeni, ince ve hafif bir dizüstü bilgisayarınız varsa, şarj cihazını da kullanabilirsiniz. MacBook güç adaptörleri iPhone'larla gayet iyi çalışır. Çok daha güçlü olabilirler ama PD standardı sayesinde sadece cihazın ihtiyaç duyduğu/talep ettiği miktar teslim edilecektir.

iPhone'unuzun aşırı ısınması veya aşırı şarj olması konusunda endişelenmenize gerek yok ve Apple'ın kendi adaptörüyle karşılaştırılabilir şarj hızları elde edersiniz.

Samsung, Huawei, Lenovo ve HP'nin en yeni modellerinden birkaçı da dahil olmak üzere, birçok Apple dışı dizüstü bilgisayar da bu standardı kullanır. Ancak, "erkek" USB-C konektöründe sonlanan entegre bir kurulum yerine "dişi" USB-C soketli bir adaptöre sahip olmaları gerektiği açıktır.

Doğru donanıma sahip son zamanlarda incelediğimiz dizüstü bilgisayarlar arasında Samsung Galaxy Book Pro 360 ve Huawei Matebook Pro yer alıyor.

Harici piller: kullanmak için en iyileri

Aynı temel ilke, harici pil satın alırken de geçerlidir. Elbette, bir MagSafe pil takımı çekici görünebilir, ancak PD, USB Güç Dağıtımı ile daha az moda olan bir eklenti harici pil takımından daha iyi sonuçlar alırsınız. 18W çıkış bu tür aksesuarlar için temel standart gibi görünüyor, ancak maksimum 20W veya daha fazla çıkışa sahip birinden marjinal olarak daha iyi sonuçlar görebilirsiniz.

Şu anda birçok alıcı için bir sorun var. Bu pil paketlerinin en üretken üreticilerinden birçoğunun, bildirildiğine göre olumlu eleştiriler için hediye kartları sunmanın bir sonucu olarak Amazon'dan sürgün edildiği görülüyor. Çok yaramaz. Bu da diğer şirketlerin modellerinin stoklarının tükenmesine yol açtı.

Umarım siz bu yazıyı okurken durum düzelmiştir. 18-20 W çıkışlı bir "PD" harici pil, hareket halindeyken iPhone'unuzu şarj etmek için harika bir iş çıkarır. Bunun yerine yanlışlıkla "QC" desteği olan bir tane satın almadığınızdan emin olun. Bu, Qualcomm'un hızlı şarj standardı olan QuickCharge anlamına gelir. iPhone'lar bunu desteklemiyor, bu nedenle yavaş şarj hızlarıyla kalacaksınız.