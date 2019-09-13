iPhone XR ve iPhone 8 Fiyatlarında İNDİRİM yapıldı

iPhone 11'den Sonra iPhone XR ve iPhone 8 Fiyatlarına İndirim Geldi

Apple iPhone 11 Serisini Duyurdu. 3 yeni iPhone modeli ile birlikte iPhone XR ve iPhone 8 gibi daha eski modellere ciddi indirimler geldi.



iPhone XR fiyatı 150 dolar, iPhone 8 fiyatı ise 100 dolar daha ucuzladı.



iPhone ailesinin yeni üyesi iPhone 11 Serisi ile birlikte daha eski modellere ciddi indirimler yapıldı. Bir çok kişi için bu fiyatlar daha anlamlı olabilir.



Apple, iPhone XR ve iPhone 8 için indirimli fiyatlarını açıkladı.



İki yaşındaki iPhone 8 şimdi 449 dolardan başlıyor. Geçen yıl satışa sunulan iPhone XR ise 599 dolar oldu. Elbette en son ve en yeni donanıma sahip olmayacaklar, hatta "Deep Fusion" özelliği olmadan yaşabilirseniz. Bu modelleri daha uygun fiyata alabilirsiniz.



Bunu hemen söyleyelim, bu eski modeller iOS 13 özelliklerini almaya devam edecek.



iPhone XR ve iPhone 8 Fiyatlarında İndirim Yapıldı ancak merak edenler için iPhone 11 Serisinin özelliklerini buradan okuyabilirsiniz.