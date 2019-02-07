İphone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor? (Türkiye'de Pahalı Olduğunun Kanıtı)
57 dakika önce
Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarını indireceğini açıkladı. Peki iPhone'ların Türkiye fiyatı gerçekten pahalı mı?
Apple
'ın Türkiye
ve Çin
'de iPhone fiyatlarında indirime gitmesi, dünya teknoloji ve ekonomi basınında kendine yer buldu. Finansal anlamda ciddi bir düşüş yaşayan Apple'ın Türkiye, Çin gibi önemli pazarlarda fiyat indirimine gitmesi, Cupertino merkezli şirketin kar marjını kısıp tüketiciyi kendine çekmek istediği şeklinde yorumlandı.
Apple Türkiye'nin resmi web sitesine göre 2018 model iPhone'ların standart modeli olarak kabul edilen iPhone Xs, 9.899 TL başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında 2019 model iPhone'ların servet değerinde olduğunu söylemek mümkün.
Türkiye'deki iPhone fiyatlarına pahalı diyebilmemiz için öncelikle yurt dışındaki iPhone fiyatları ile karşılaştırmamız gerekiyor. Apple'ın anavatanı olan Birleşik Devletler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPhone Xs'in en uygun fiyatlı satıldığı ülke. Peki diğer ülkelerde iPhone Xs fiyatları ne durumda? Amerika Birleşik Devletleri
- 999 dolar Japonya
- 1032 dolar Kanada
- 1040 dolar Hong Kong
- 1096 dolar Birleşik Arap Emirlikleri
- 1152 dolar Avustralya
- 1166 dolar İsviçre
- 1206 dolar Malezya
- 1217 dolar Singapur
- 1219 dolar Güney Kore
- 1226 dolar Lüksemburg
- 1280 dolar Meksika
- 1288 dolar
Çin - 1292 dolar Filipinler
- 1296 dolar Yeni Zelanda
- 1299 dolar İngiltere
- 1313 dolar Avusturya
- 1314 dolar Almanya
- 1314 dolar Fransa
- 1320 dolar İspanya
- 1325 dolar Hollanda
- 1325 dolar
İrlanda - 1348 dolar Portekiz
- 1348 dolar Norveç
- 1352 dolar Rusya
- 1352 dolar İtalya
- 1359 dolar Danimarka
- 1363 dolar İsveç
- 1412 dolar
Türkiye - 1860 dolar Brezilya
- 1950 dolar
Son Dakika
» Teknoloji
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:15
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata
Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz