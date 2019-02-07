Son Dakika Haberleri: İphone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor? (Türkiye'de Pahalı Olduğunun Kanıtı)

İphone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor? (Türkiye'de Pahalı Olduğunun Kanıtı)

57 dakika önce

Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarını indireceğini açıkladı. Peki iPhone'ların Türkiye fiyatı gerçekten pahalı mı?

İphone Xs Hangi Ülkelerde Ne Kadara Satılıyor? (Türkiye'de Pahalı Olduğunun Kanıtı), System.String[]
Apple'ın Türkiye ve Çin'de iPhone fiyatlarında indirime gitmesi, dünya teknoloji ve ekonomi basınında kendine yer buldu. Finansal anlamda ciddi bir düşüş yaşayan Apple'ın Türkiye, Çin gibi önemli pazarlarda fiyat indirimine gitmesi, Cupertino merkezli şirketin kar marjını kısıp tüketiciyi kendine çekmek istediği şeklinde yorumlandı.




Apple Türkiye'nin resmi web sitesine göre 2018 model iPhone'ların standart modeli olarak kabul edilen iPhone Xs, 9.899 TL başlangıç fiyatına sahip. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında 2019 model iPhone'ların servet değerinde olduğunu söylemek mümkün.



Türkiye'deki iPhone fiyatlarına pahalı diyebilmemiz için öncelikle yurt dışındaki iPhone fiyatları ile karşılaştırmamız gerekiyor. Apple'ın anavatanı olan Birleşik Devletler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPhone Xs'in en uygun fiyatlı satıldığı ülke. Peki diğer ülkelerde iPhone Xs fiyatları ne durumda?






Amerika Birleşik Devletleri - 999 dolar


Japonya - 1032 dolar


Kanada - 1040 dolar


Hong Kong - 1096 dolar


Birleşik Arap Emirlikleri - 1152 dolar





Avustralya - 1166 dolar


İsviçre - 1206 dolar


Malezya - 1217 dolar


Singapur - 1219 dolar


Güney Kore - 1226 dolar






Lüksemburg - 1280 dolar


Meksika - 1288 dolar


Çin - 1292 dolar


Filipinler - 1296 dolar


Yeni Zelanda - 1299 dolar





İngiltere - 1313 dolar


Avusturya - 1314 dolar


Almanya - 1314 dolar


Fransa - 1320 dolar


İspanya - 1325 dolar






Hollanda - 1325 dolar


İrlanda - 1348 dolar


Portekiz - 1348 dolar


Norveç - 1352 dolar


Rusya - 1352 dolar





İtalya - 1359 dolar


Danimarka - 1363 dolar


İsveç - 1412 dolar


Türkiye - 1860 dolar


Brezilya - 1950 dolar
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:15 

Ekonomi, Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Türkiye, Teknoloji
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