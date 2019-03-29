İphone Xs Hediye Ederek Trolledim ! (15.000 Tl)

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Efsane bir trolle karşınızdayım! İnsanların yanına gidip bir yarışmadan geldiğimi söylüyorum, sorularımı bilirlerse onlara iPhone XS hediye edeceğimi söylüyorum, soruları biliyorlar ve kutudan 3310 çıkınca şaşkına dönüyorlar! Devamı çok çok efsane oluyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak

Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor