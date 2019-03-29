Son Dakika Haberleri: İphone Xs Hediye Ederek Trolledim ! (15.000 Tl)

İphone Xs Hediye Ederek Trolledim ! (15.000 Tl)

1 saat önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Efsane bir trolle karşınızdayım! İnsanların yanına gidip bir yarışmadan geldiğimi söylüyorum, sorularımı bilirlerse onlara iPhone XS hediye edeceğimi söylüyorum, soruları biliyorlar ve kutudan 3310 çıkınca şaşkına dönüyorlar! Devamı çok çok efsane oluyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube

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