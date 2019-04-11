İphone Xs Max - Sizin Yorumunuz (Alper Çetin)
2 saat önce
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone XS Max akıllı telefonuyla Alper Çetin oldu.
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone XS Max akıllı telefonuyla Alper Çetin oldu. Bakalım Alper Bey, telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: Youtube
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