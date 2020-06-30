İpi çözülen kurbanlık koç, sahibinin elmacık kemiğini kırarak bayılttı - Son Dakika

İpi çözülen kurbanlık koç, sahibinin elmacık kemiğini kırarak bayılttı

İpi çözülen kurbanlık koç, sahibinin elmacık kemiğini kırarak bayılttı Aldığı kurbanlığın gazabına uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı Düzce'de kurbanlık olarak aldığı ve beslerken ipi çözülen koçun süsmesi sonucu elmacık kemiği kırılarak baygınlık geçiren 56 yaşındaki şahıs, hastaneye...

İpi çözülen kurbanlık koç, sahibinin elmacık kemiğini kırarak bayılttı

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Aldığı kurbanlığın gazabına uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de kurbanlık olarak aldığı ve beslerken ipi çözülen koçun süsmesi sonucu elmacık kemiği kırılarak baygınlık geçiren 56 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Olay sabah saatlerinde Düzce'nin Yığılca İlçesi Aydın Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde Kurban Bayramı için koç besleyen 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yanına gitti. Yemini verdiği sırada ipi çözülen koç, Kuşçu'ya boynuz darbesi vurdu. Kuşçu, koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçirdi. Yerde yatan Kuşçu'ya bir darbe daha atan koç Kuşçu'nun sağ elmacık kemiğini kırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile koç uzaklaştırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kuşçu, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İpi çözülen kurbanlık koç, sahibinin elmacık kemiğini kırarak bayılttı - Son Dakika

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