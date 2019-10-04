İpi kopan paraşütle denize düşen danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yamaç paraşütünün ipleri kopan profesyonel pilot Tulgay Özden ile Danimarkalı Gerry Schoppema(70), denize acil iniş yaptı. Bir hafta önce gerçekleşen olaydan yara almadan kurtulan ikili, bugün yeni bir atlayış gerçekleştirerek, yarım kalan uçuşlarını tamamladı.

Alanya'da tatil yapan Danimarkalı Gerry Schoppema adlı kadın turist, 28 Eylül günü, yamaç paraşütü yapmak için 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi'nden profesyonel pilot Tulgay Özden ile atlayış yaptı. Ancak ikilinin bulunduğu yamaç paraşütünün ana bağlantı iplerinden 9'u yaklaşık 750 metre yükseklikteyken bilinmeyen nedenle koptu. Yamaç paraşütü düşmeye başladı. Pilot Özden de denize yaklaşık 250 metre kala yedek paraşütü açtı. Özden ve Schoppema, denize acil iniş yaptı. İkilinin yara almadığı olayda düşme anı, paraşüt kamerasına yansıdı.

Gerry Schoppema, bu olaydan 1 hafta sonra pilot Özden'e ulaşarak, tekrar uçmak istediğini bildirdi. Schoppema ve Özden, yamaç paraşütüyle bugün Akçalı Tepesi'nden yeni bir atlayış gerçekleştirdi. İkili Kleopatra Plajı'na sorunsuz iniş yaptı.

'HAYATIMI KURTARDI'

Gerry Schoppema, ilk olayda korkmadığını çünkü pilotun tecrübesine güvendiğini söyledi. Schoppema, "Pilotun uzun yıllardır bu işi yapması, yamaç paraşütü sporuna devam etmesi ve tecrübesi hayatımı kurtardı. Çok mutluyum, herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta çok korktum sallantılardan dolayı, yedek paraşütün açıldığını görünce rahatladım. Güle oynaya suya iniş yaptık, herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.

'BU SEFER DAHA ÇOK EĞLENDİM'

Aynı pilot ile tekrar uçuş yaptığını aktaran Schoppema, "Heyecanlıydım ama pilotun ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğim için herhangi bir korkum olmadı. Bu sefer daha çok eğlendim" diye konuştu.

'BU TÜR ŞEYLER OLABİLİR'

Pilot Tulgay Özden de çok sayıda ipin aynı anda kopmasının çok nadir olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Pilotlar çok ciddi eğitimler alıyor. Türk Hava Kurumu'nda yetiştiğimiz için, defalarca çok disiplinli bir şekilde eğitim aldık. Çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil ama çok hızlı ve seri şekilde müdahale edebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Hızla kanaatimizi kullanarak, duruma hızlı şekilde müdahale ettik. Bütün acil durum prosedürlerini harfiyen uyguladık. Böylelikle hiçbir zarara uğramadık, yani sağlıklı bir şekilde indik. Bunlar havacılık sporunun doğasında olan şeyler, bu tür şeylerle ilgili çok ciddi eğitimlerimiz var. Onun için herkesin gönlü rahat olsun, çok fazla amatör değilseniz bu sıkıntılardan çok basit şekilde kurtulabiliyorsunuz."