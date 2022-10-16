İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı

16.10.2022 15:46

İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı Polis ipi çektikçe eroin geldi Kocaeli'de durdurulan tırın dorsesine zulalanmış halde 45 kilo eroin ele geçirildi.

İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı

Polis ipi çektikçe eroin geldi

KOCAELİ - Kocaeli'de durdurulan tırın dorsesine zulalanmış halde 45 kilo eroin ele geçirildi. Ekiplerin ipi çektikçe zuladan paketler halinde eroin çıkması ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada ekipler, dorse kısmındaki küçük bölmede ip olduğunu ve kırmızı toz biber sürüldüğünü tespit etti. Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler halinde eroin çıkmaya başladı. Paketler halinde 45 kilo eroin ve bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

"Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar"

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolunda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilo eroin, 1200 gram Afyon sakızı, arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık" notuyla paylaştı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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