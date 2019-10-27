Son Dakika Haberleri: İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı

İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı

5 dakika önce

İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldıANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde ipinden kurtulan at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı Olay Kumluca İlçe merkezinde...

İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı

Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde ipinden kurtulan at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı

Olay Kumluca İlçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Tuncel'e ait at, bugün öğleden önce bağlı bulunduğu yerden ipini kopardı. Mahallede başıboş kalan at iddiaya göre mahalledeki çocukların kovalaması yüzünden ilçe merkezine doğru yola çıktı. İlçe Merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesinden gelen at seyir halindeki minibüse çarptı. Atın çarptığı 07 C 69116 plakalı minibüsün sahibi Mustafa Biçen, " Aniden önüme çıktı, çok hızlı geldi. Kurtarmaya çalıştım buna rağmen minibüs 'ün arka tekerinin üstüne çarptı ve yere yığıldı" dedi.

Kazdan sonra olay yerine Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekim Sinan Ulusoy geldi. Yaralanan at'a ilk Müdahaleyi veteriner Hekim Sinan Ulusoy yaptı. Kaza yerine gelen At'ın sahibi Mücahit Tuncel ise atını bir traktörün römorkuna koyarak olay yerinden götürdü.

İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı

Antalya, Kumluca, ulusoy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dini nikahlı eşini, kız çocuğuna hamile olduğu için hastanelik etti
81 ilimizde imar denetçileri görev alacak 56'ncı Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı Arazi anlaşmazlığı kavgasında vahşet: Önce silahla vurdu, ardından traktörle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 01:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]