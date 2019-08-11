Son Dakika Haberleri: İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı
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İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı

1 saat önce

Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı.

İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı, System.String[]
Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yanına yaklaşanlara saldıran dana sakinleştirici iğneyle vurulduktan sonra yakalanabildi.

Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda kesilmeyi bekleyen dana, bulunduğu alandan kaçamayınca ipini kopardı. Musa Işık isimli vatandaşa ait olan dana ipini koparıp saldırgan tavırlar sergilerken bulunduğu alana da kimseyi yaklaştırmadı. Bütün çabalarına rağmen öfkeli danaya yaklaşamayan sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen Kurban Yakalama Timi ekipleri, öfkeli danayı sakinleştirici iğnelerle uzaktan vurdu. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle bir süre sonra durgunlaşan dana uzun uğraşlar sonucu yakalanarak tekrar bağlandı. - GAZİANTEP
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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