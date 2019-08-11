İpini koparan kurbanlık dana yanına kimseyi yaklaştırmadı

Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı için kesilmeyi beklerken bulunduğu alandaki ipini koparan dana yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yanına yaklaşanlara saldıran dana sakinleştirici iğneyle vurulduktan sonra yakalanabildi.



Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda kesilmeyi bekleyen dana, bulunduğu alandan kaçamayınca ipini kopardı. Musa Işık isimli vatandaşa ait olan dana ipini koparıp saldırgan tavırlar sergilerken bulunduğu alana da kimseyi yaklaştırmadı. Bütün çabalarına rağmen öfkeli danaya yaklaşamayan sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi ekiplerine bildirdi.



Yapılan ihbarla olay yerine gelen Kurban Yakalama Timi ekipleri, öfkeli danayı sakinleştirici iğnelerle uzaktan vurdu. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle bir süre sonra durgunlaşan dana uzun uğraşlar sonucu yakalanarak tekrar bağlandı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı

Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum

Kurban pazarında gerginlik! Zabıta ile vatandaşlar birbirine girdi

Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı