Eve hasta götürüp geri dönen ambulansta bulunan sağlık personeli, Ali Kavas'a ilk müdahaleyi yapıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavas, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda15 yaşındaki Ali Kavas yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. İp kesilerek indirilen çocuk, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, yolda karşılaştıkları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hasta nakil ambulansından yardım istedi.

Kaynak: İHA

Araştırma, Ali Kavas, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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