Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

05.11.2022 15:10
Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda ipe asılı bulunan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda15 yaşındaki Ali Kavas yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. İp kesilerek indirilen çocuk, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, yolda karşılaştıkları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hasta nakil ambulansından yardım istedi.

KURTARILAMADI

Eve hasta götürüp geri dönen ambulansta bulunan sağlık personeli, Ali Kavas'a ilk müdahaleyi yapıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavas, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Araştırma, Ali Kavas, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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