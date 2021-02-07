İple badem göz ve kaş kaldırma nasıl yapılır? Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı

KİMLERE UYGULANABİLİR? Göz yapısının aşağı doğru bakması kişinin enerjinin de daha düşük olduğunu çağrıştırır. Bu durum bazen yaşlanmaya bağlı olarak göz kapaklarında sarkma ve kaş düşmesi sonucu oluşsa da bir kısmında bu sorun genetiktir. Daha dinamik ve genç görünüm için tercih edilen badem göz estetiği son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir uygulamadır. Her uygulamada olduğu gibi doğru hasta seçimi ve doğru teknik çok önemlidir. Kişinin göz ve kaş yapısı, cildin kalitesi, kişinin yaşı, uygulayıcı hekimin tecrübesi gibi faktörler işlemin başarısını etkilemektedir.

İşlem yapılacak kişilerin, cilt sarkmalarının çok ilerlememiş olması önemlidir. Göz kapaklarında aşırı sarkma ve iyice oturmuş derin çizgiler olan kişiler, işlem için uygun aday profilinin dışında sayılır.

Önceden sadece ameliyatla yapılan kaş kaldırma ve badem göz estetiği teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ameliyatsız, daha konforlu bir şekilde yapılabilir hale geldi. İplerle doğru noktalardan giriş yapılarak ve özel teknikler kullanılarak badem göz ve kaş kaldırma işlemleri artık risk almadan yapılabilmektedir. Göz çevresinin kırışık, sarkık olması ve göz yapısı, yaşlı bakış ya da yorgun bakışa neden olabilir. Göz ve kaş bir bütündür. Göz kapakları düşük ve sarkıksa sadece kaşının kalkması olayı çözmez. Bu gibi durumlarda kaş kaldırma ile eş zamanlı olarak göz kenarlarının ve göz kapağının da kaldırılması ve sıkılaştırılması gerekir. İşte bu durumlarda enerji bazlı cihazlarla kombine ederek işlemin etkinliği ve etki süresi uzatılabilir.

AMELİYATSIZ BADEM GÖZ ESTETİĞİ NASIL UYGULANIR?

İple badem şekli oluşturulması, dokulara herhangi bir zarar vermeden yapılabilen basit bir estetik müdahaledir. Kantus adı verilen gözün iç, dış ve yan köşelerinin aşağıya doğru olması halinde bireylerin yorgun ve düşük enerjili görünmesi, bu tür uygulamaları gerekli kılmaktadır. İple badem göz oluşturma, gözün iç ve dış yan köşelerinin daha dışarı ve yukarı çekilmesi suretiyle gözün yeniden şekillendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu durumda saçlı deriye doğru göz kenarlarının eriyebilen iplerle çekilmesi gözün daha çekik ve çekici görünmesini sağlar.

İPLE KAŞ ASMA NASIL UYGULANIR?

Minimal invaziv bir prosedür olan iple kaş askılama işlemi, kendi kendine çözülen iplerin deri altına yerleştirilerek kaşların ve gözlerin daha çekik olmasını sağlayan yeni nesil kaş kaldırma yöntemidir. Kaş üzerinden açılan küçük bir delik içinden geçirilen doğal ipler ile kaş istenilen pozisyonda asılabilir. Bu da, cildi hafifçe geri çekme ve dolayısıyla yüzü kaldırma ve sıkılaştırma etkisine sahiptir. İple kaş asma yöntemi 20 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilen, konforlu bir uygulamadır. İşlem öncesi uygulama alanı ipin yerleştirileceği bölgenin girişi lokal anestezi uygulayarak uyuşturmak suretiyle acısız bir şekilde kolaylıkla yapılabiliyor. Kaş asma, saç çizgisi ön sınırından küçük bir delik açılması ve bu delikten geçirilen bir dikiş ipi yardımıyla kaşın istenilen pozisyona getirilerek asılmasıdır. Kullanılan ip cerrahi uygulamalarda yıllardır güvenle kullanılan eriyebilir iplerdir. Bu ipler üzerinde kılçıklar içerir ve uygulama esnasında dokuya tutunarak dokuyu askılamak istediğimiz yere doğru çeker.

KALICILIĞI NE KADAR SÜRER?

Kişinin yüz yapısına ve yüz mimiklerini kullanma sıklığına, cilt kalitesine, kullanılan materyalin içeriğine ve gücüne bağlı olarak 10 ay ile 2 yıllık sürelerde tekrarlanması gerekebilmektedir. Kalıcılığı 1-2 yıl olup mutlaka uzun süreli bir miktar etki de oluşmaktadır. İşlemlerin riski olmayıp ilerde tekrar edilebilmektedir. Cerrahiye nazaran hiçbir kalıcı etki oluşmamaktadır. Güvenlidir, geri dönüşümsüz kalıcı riskler içermez, ofis şartlarında yapılabilir. Özellikle eriyebilen ipler tercih edilmektedir.