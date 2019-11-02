Son Dakika Haberleri: İple kendini asarak yaşamına son verdi
Son Dakika 3. Sayfa İple kendini asarak yaşamına son verdi

İple kendini asarak yaşamına son verdi

7 saat önce

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi iple kendini asarak yaşamına son verdi.

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Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi iple kendini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Z.Ç. (34), annesi ile beraber yaşadığı evde kendisine doğalgaz borusuna astı. Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Ç.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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