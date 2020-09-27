İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı - Son Dakika

İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

Kahramanmaraş'ta 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekipler, Kahramanmaraş - Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu köprüsü girişinde operasyon düzenlendi.

Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.