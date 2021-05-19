Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan iplik fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum!