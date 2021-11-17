Son dakika haberi! İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN 11 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde iplik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 11 saatte söndürüldü.

Dazkırı ilçesindeki bir iplik fabrikasının pamuk deposunda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çalışmalar sırasında fabrikanın çatısının bir bölümü çöktü.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla saat 04.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 180 personelin çalıştığı fabrikada, yangının çıktığı saatlerde çalışanın olmadığı bildirildi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.