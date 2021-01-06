İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği - Son Dakika

İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği

06.01.2021 17:10
İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği, System.String[]

Öz İplik İş Sendikası, Kaynak İplik'te çalışan 4 işçinin sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını belirterek, konu hakkında açıklamada bulundu.

Öz İplik İş Sendikası, Kaynak İplik'te çalışan 4 işçinin sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını belirterek, konu hakkında açıklamada bulundu.

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Uşak'ta faaliyet gösteren Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının uluslararası belge ve sözleşmelerin, Anayasa ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Öz İplik İş Sendikası'na üye oldukları belirtildi. Açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Öz İplik İş'e yetki verdiği kaydedilerek, "İşveren yetkiye itiraz etmiş ve Öz İplik İş Sendikası ile tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. İşveren tarafından mahkeme sürecini uzatmak için türlü yollara başvurulmuş, kanun itiraz davalarının şirket merkezinin olduğu ilde açılmasını emretmesine rağmen davayı başka ilde açmıştır. Merkez Uşak'ta, dava Denizli'de açılmıştır. Davayı uzatmaya yönelik bir hamle olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın tarafı olmasına rağmen dava dilekçesine bilerek eklenmemiştir. Gelinen noktada Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sendikalaşmayı engellemek için yoğun baskılar artarak devam etmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Firma sendikamızla kesinlikle bir diyaloga girmediği gibi, fabrika içinde fabrika yöneticileri tarafından sendikadan istifa edenlere yüksek prim verme vaadinde bulunma, sendikasızlara yüksek prim verilerek açık bir şekilde ayırımcılık yapılmanın yanı sıra daha da ileriye giderek örgütlenme sürecinde aktif rol alan dört üyemiz işten çıkarılmıştır. Öz İplik İş Sendikası işten çıkarılan dört işçinin tekrar işe alınması için Denizli'de Kaynak İplik'in merkezinin önünde 'Kaynak İplik'i Toplu Pazarlık Hakkına Saygı Gösteremeye ve İşten Atılan Üyelerimizi İşe Geri Almaya Davet Ediyoruz' yazılı pankart açtı."

Sendikaya üye olan işçiler ve Öz İplik İş yetkililerinin de jandarmaya şikayet edildiği ifade edilen açıklamada, "Kaynak İplik'te işten çıkarılan ve Kaynak İplik merkezinin önünde pankart açan işçiler ile pandemi döneminde uygulamaya geçen işten çıkarma yasağını ihlal eden işverenin işten çıkardığı işçileri tekrar işe almasını isteyen Öz İplik İş Sendikası yöneticileri işveren tarafından jandarmaya şikayet edildi. İşten çıkarılmaları yetmezmiş gibi bir de jandarmada ifade veren işçiler, 'Sendikaya üye olmak bizim hakkımız, biz işimizden olduk, tekrar işimizin başına dönmek istiyoruz' dediler. Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel haklardan biri olduğunu, örgütlenme özgürlüğünün anayasa ve yasalar tarafından güvence altında olduğunu belirten Öz İplik İş yetkilileri de, Kaynak İplik yetkililerinin hukuk tanımaz tavırlarına devam etmeleri durumunda her platforma bu konuyu taşıyacaklarını ve emekçilerin haklarını arayacaklarını dile getirdiler. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde dahi emekçilerin işinden olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Öz İplik İş yetkilileri, Kaynak İplik yetkililerine diyalog çağrılarını da yinelediler" denildi. - UŞAK

İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği
İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği
İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği
İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği

Denizli, Anayasa, Ticaret, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği - Son Dakika


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