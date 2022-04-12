İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

12.04.2022 17:03

DENİZLİ'de, borç tartışmasında, iplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağı Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil Pesin (41) tutuklandı.

DENİZLİ'de, borç tartışmasında, iplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağı Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil Pesin (41) tutuklandı. Kaydı'nın, sol gözünde görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil Pesin arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Pesin, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese geldi.

SOL GÖZÜNDE YÜZDE 90 GÖRME KAYBI

Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, Ankara'da özel hastaneye gittiği ve sol gözüyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.

'DOLANDIRDI, PARAMI VERMEDİ'

Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Halil Pesin, adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sorması üzerine, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" dedi.

İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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