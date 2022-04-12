İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

12.04.2022 20:07

Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil Pesin'in tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer Kaydı'ya asit dökme anı ile ilgili güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Denizli'de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil Pesin'in tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer Kaydı'ya asit dökme anı ile ilgili güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Halil Pesin'in bir süre odada Kaydı ile konuştuğu ardından da yanında getirdiği poşet içinden termosu çıkartıp, kapağını açarak Kaydı'nın üzerine boşatması yer alıyor. Asitli saldırıyı yapan Pesin'in daha sonra odadan kaçtığı, arkasından da Kaydı'nın gittiği görüldü. Yüzünde yanıklar oluşan Kaydı'nın İzmir'de özel bir hastaneye gittiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İPLİK TEDARİKÇİSİ OLDUĞU FABRİKANIN ORTAĞINA ASİTLE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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