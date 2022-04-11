İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI - Son Dakika
Üye Girişi

İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI

11.04.2022 17:27

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attı. Kaydı, hastaneye kaldırılırken, Halil P. de gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI
İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI
İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI
İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI

YORUMLAR
500
İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak İnegöl'de iplik üretim firması 60 personel alacak Son dakika: Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü Son dakika: Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI - Son Dakika


Son Dakika
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: İPLİK TEDARİKÇİSİNDEN FABRİKA ORTAĞINA ASİTLİ SALDIRI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement