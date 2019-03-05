Son Dakika Haberleri: İplik Yüklü Tır'dan 35 Bin 680 Paket Sigara Çıktı

İplik Yüklü Tır'dan 35 Bin 680 Paket Sigara Çıktı

35 dakika önce

OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İplik Yüklü Tır'dan 35 Bin 680 Paket Sigara Çıktı, System.String[]
OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan kaçak sigaraların sevkiyatının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama başlattı. Denetimde 27 plakalı çekiciye bağlı iplik yüklü TIR, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek arandı. Narkotik köpeği ile yapılan incelemede, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş yaklaşık 216 bin 387 lira değerinde 35 bin 680 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Araca el konulurken sürücü S.A. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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