İplik Yüklü Tır'dan 35 Bin 680 Paket Sigara Çıktı
35 dakika önce
OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Osmaniye
İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, İstanbul
'dan yasadışı yollarla Türkiye
'ye sokulan kaçak sigaraların sevkiyatının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama başlattı. Denetimde 27 plakalı çekiciye bağlı iplik yüklü TIR, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek arandı. Narkotik
köpeği ile yapılan incelemede, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş yaklaşık 216 bin 387 lira değerinde 35 bin 680 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Araca el konulurken sürücü S.A. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:10 Kaynak: DHA
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