Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Yusuf B., idaresindeki 27 AAT 933 plakalı iplik yüklü tır, Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen Bölge Trafik Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin önlemlerinin ardından tır sabahın erken saatlerinde bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İplik yüklü tır devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.