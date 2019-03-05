Son Dakika Haberleri: İplik Yüklü Tırda 35 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Bulundu

İplik Yüklü Tırda 35 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Bulundu

7 dakika önce

Osmaniye'de emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, iplik yüklü tırda 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İplik Yüklü Tırda 35 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Bulundu, System.String[]
Osmaniye'de emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, iplik yüklü tırda 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E 90 otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, Gaziantep'ten İstanbul'a giden iplik yüklü tırı durdurdu.

Dedektör köpekler "Huzur" ve "Örtü"nün tepki vermesi üzerine araç, detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.


Araçta yapılan aramada, iplik dolu çuvallar arasında poşetler içerisine gizlenmiş 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Tır sürücüsü S.A. (30) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:05:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İplik Yüklü Tırda 35 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]