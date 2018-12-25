Son Dakika Haberleri: İplikçiler önlemlerin kaldırılmasını istiyor

İplikçiler önlemlerin kaldırılmasını istiyor

6 dakika önce

İplik sektörü temsilcileri, alınan önlemlerin yerli ve milli ekonomiye darbe vurduğunu savunurken, dış ticarette her yıl 689.1 milyon dolarlık zarar oluştuğuna işaret ediyor.

İplikçiler önlemlerin kaldırılmasını istiyor, System.String[]
İplik sektörü temsilcileri, alınan önlemlerin yerli ve milli ekonomiye darbe vurduğunu savunurken, dış ticarette her yıl 689.1 milyon dolarlık zarar oluştuğuna işaret ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 

Ekonomi
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