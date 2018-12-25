İplikçiler önlemlerin kaldırılmasını istiyor

İplik sektörü temsilcileri, alınan önlemlerin yerli ve milli ekonomiye darbe vurduğunu savunurken, dış ticarette her yıl 689.1 milyon dolarlık zarar oluştuğuna işaret ediyor.

İplik sektörü temsilcileri, alınan önlemlerin yerli ve milli ekonomiye darbe vurduğunu savunurken, dış ticarette her yıl 689.1 milyon dolarlık zarar oluştuğuna işaret ediyor.

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