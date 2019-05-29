Son Dakika Haberleri: İplikten çözülenler sergi etkinliği
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İplikten çözülenler sergi etkinliği

38 dakika önce

İstanbul Modern, "İplikten Çözülenler" sergisinde resimleri ve videosuyla yer alan Alman sanatçı Olaf Holzapfel'i ağırlıyor.

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Dünyadan çeşitli tekstil üretimi, anlatımı ve sanatsal ifade araçlarına yer veren sergide, Arjantin'de yaşayan Wichí halkı ile Holzapfel'in gerçekleştirdiği işbirliği sonunda ortaya çıkan çalışmaları gösteriliyor.

Resim, heykel, video ve fotoğraf gibi ifade araçlarını kullanan Olaf Holzapfel, çalışmalarında mimari, yapısal formlar, yaşam alanları, sınırlar, doğa, göçebelik, geçicilik, kültürel kimlikler gibi kavramları irdeler. Holzapfel'in sergide yer alan yapıtları, Almanya'dan binlerce kilometre uzaktaki Wichí halkının dokuma üretimiyle, sanatçının bir kent soyutlaması olarak tasarladığı geometrik desenlerini buluşturuyor. Farklı bir teknik ve çalışma biçimi deneyimleyen Holzapfel etkinlikte, kendi sanat pratiğini ve Wichí halkıyla olan üretiminin arka planına ait anekdotları izleyicilerle paylaşıyor.

ifa (Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ve İstanbul Modern işbirliğiyle gerçekleştirilen "İplikten Çözülenler" sergisi, Goethe-Institut İstanbul tarafından desteklenmektedir.

Etkinlik ücretsizdir. Etkinlik dili İngilizcedir.

Olaf Holzapfel

Berlin'de yaşayan ve çalışan Olaf Holzapfel (d. 1967), 1996'dan 2001'e dek Dresden Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi aldıktan sonra misafir sanatçı olarak Ahmedabad'daki Ulusal Tasarım Enstitüsü'nde ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde bulundu. 2006 - 2008 arasında Karlsruhe Güzel Sanatlar Akademisi'nde, 2008 ile 2010 arasında ise Hamburg'daki Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yapıtlarında teknoloji ve doğa ilişkisini irdeleyen Olaf Holzapfel, çoğunlukla kullanıcıları için sembolik anlamlara sahip doğal malzemelerle çalışır ve heykellerinde tabiat ve bölgesel yaşam tarzlarının yanı sıra yerel teknikleri esas alır. Mishkan Sanat Müzesi, Ein Harod; Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile (Sebastian Preece ile birlikte): Palais de Glace, Buenos Aires; Galerie im Taxispalais, Innsbruck; Max Wigram Gallery, Londra; Daniel Marzona, Berlin ve Galeria Gebr. Lehmann, Dresden gibi kurumlarda kişisel sergileri düzenlenen Holzapfel'in yapıtları Dresden Eyaleti Sanat Koleksiyonları bünyesinde de yer almaktadır. 2014'te Gerhard Altenbourg Ödülü'ne layık görülen sanatçının çalışmaları 2017'de Kassel ve Atina'da gerçekleştirilen documenta 14'te de sergilenmiştir.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:08 Kaynak: Bültenler
İstanbul Modern, İstanbul, Güncel
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