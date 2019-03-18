İplikten Çözülenler Sergisine Özel Bir Atölye!

Atölye, çocukların aileleriyle birlikte tekstil malzemesi çağdaş sanatla birleştiren, uluslararası sanatçların yapıtlarından oluşan "İplikten Çözülenler" sergisini keşfetmeleriyle başlıyor.

Bir hazine avı oyununu çağrıştıran bu gezide, aileler sanat çalışmalarından yola çıkarak soruları yanıtlayıp, bulmacaları çözüyor. Çocuklar ve ebeveynleri, sergide inceledikleri sanat çalışmalarından aldıkları ilhamla, atölyede kumaştan şekiller üretiyor, bu şekilleri yastık kalıpları üzerine yerleştiriyor ve ürettikleri yastıkları günün hatırası olarak evlerine götürüyorlar.