"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"
1 saat önce
İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.
İstanbul Modern
'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10
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