İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı - Son Dakika

İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışlarının yılın 7 ayında yüzde 313,9'luk artışla 397 bin 95'e ulaştığını bildirdi.

İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı, System.String[]

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışlarının yılın 7 ayında yüzde 313,9'luk artışla 397 bin 95'e ulaştığını bildirdi.

Elmas, TÜİK'in temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 124,3 artışla 229 bin 357 konutun el değiştirdiğini hatırlattı.

İpotekli konut satışlardaki yüzde 900'lük artışa değinen Elmas, "Ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışı yüzde 313,9 artarak 397 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı da ilk 7 ayda yüzde 57'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

Elmas, geçen ay ilk kez satılan konut sayısının 67 bin 937'ye, ikinci el sayısının ise 161 bin 420'ye yükseldiğini kaydederek, ilk el satışların ikinci elin gerisinde kalmaya devam ettiğini aktardı.

"Deprem gerçeğini unutmamalıyız"

Altan Elmas, bugün 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, deprem gerçeğinin unutulmaması ve halkın sıfır konutlara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Önceki yıllarda 1 milyonun üzerinde alınan yeni ruhsatın aksine 2020'nin ilk yarısında alınan ruhsat sayısının tüm Türkiye'de 212 bin 231 olarak gerçekleştiğini kaydeden Elmas, bir yandan stoklar erirken, diğer yandan yeni ruhsat alımında düşüş trendinin devam ettiğini anlattı.

Elmas, pandemiyle birlikte konutta biriken talebin kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelendiğini belirterek, "Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş zirve yaparak tarihi rekor kırdı." açıklamasında bulundu.

"Faizlerin yükselmesi üretimi ve satışı etkiliyor"

Altan Elmas, faizlerin yükselmesinin her sektörde olduğu gibi konutta da hem üretimi hem de satışı etkilediğini kaydederek, "Hatta en çok konutu etkiliyor diyebiliriz. Faizler yüzde 1'in altındayken satışlar hızlanıyor. Konut alıcılarının uzun vadeli borçlanabilmeleri ve satışların devam edebilmesi için faizler yüzde 1'in altında kalmalı." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada piyasa faizlerinin yüzde 1,05'ler ve yüzde 0,99'lar civarında olduğunu kaydeden Elmas, şu bilgileri verdi:

"Kamu bankaları ise birinci el için faizleri 0,87'de tutmaya devam ediyor. Nispeten birinci el biraz daha avantajlı. Birinci el konutlardan faizin yüzde 1'in altında kalması durumunda ağustosta da 140-150 bin civarı bir satış rakamı bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da konut satışlarının belli bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz. Birinci el satışlarda yıl sonuna kadar konut kredisinin aylık 0,70'li seviyelerde olmasını talep ediyoruz."

Değerli Taş, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu         
17:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü         
17:47
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti         
17:10
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi         
15:55
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı         
11:38
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi         
10:32
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 22:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İpotekli konut satışı 7 ayda 400 bin adede yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei