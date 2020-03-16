İpotekli konut satışları Şubat'ta yüzde 391.9 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İpotekli konut satışları Şubat'ta yüzde 391.9 arttı - Son Dakika Ekonomi

İpotekli konut satışları Şubat'ta yüzde 391.9 arttı

6 saat önce

Türkiye genelinde toplam konut satışları Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 51.4 artarken, aynı dönemde ipotekli satışlardaki artış yüzde 391.9'u buldu.

İpotekli konut satışları Şubat'ta yüzde 391.9 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde toplam konut satışları Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 51.4 artarken, aynı dönemde ipotekli satışlardaki artış yüzde 391.9'u buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında toplam 118 bin 753 konut satıldı.  Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11.2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6.5 pay ile İzmir izledi. Buna karşılık, konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391.9 artarak 43 bin 733 adete yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18.9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları yüzde 7.8 artarak 75 bin 20 adete çıktı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 14.3 artarak 37 bin 303 adete çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.4 oldu.  İkinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 77.8 artarak 81 bin 450 adete yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde konut satışları da yüzde 53.5 artışla 232 bin 368 adete yükseldi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı da yüzde 457.3 artarak 85 bin 970 adete, diğer satış türlerinde ise yüzde 7.7 artarak 146 bin 398 adete çıktı.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15.1 artarak 73 bin 343 adete, ikinci el konut satışları da yüzde 81.3 artarak 159 bin 25 adete yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artarak 4 bin 5 adete çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı 1,987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları da yıllık bazda yüzde 21.9 artarak 7 bin 912 adete çıktı.

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İpotekli konut satışları Şubat'ta yüzde 391.9 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]