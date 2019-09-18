İpotekli konut satışlarına kredi dopingi

Samsun'da ağustos ayında ipotekli konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217,5 oranında artış gösterdi.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre Samsun'da toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 ve bir önceki aya göre yüzde 15,2 oranında artarak bin 919 adetten 2 bin 199 adete ulaştı. Satılan konutların yüzde 31,3'ü ipotekli olarak satıldı. Ağustos ayı itibarıyla 689 adet ipotekli konut satılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 217,5 oranında artış gösterdi.



Samsun'da 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda bin 510 konut el değiştirirken oran olarak el değiştiren konut sayısı yüzde 11,3 şeklinde azalma gösterdi. Aynı dönemde Samsun, toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı sıralamasına göre yüzde 68,7 ile 50'nci sırada yer aldı.



2019 Ağustos ayı içinde Samsun'da satılan konutların 979 adedi ilk kez satılırken, bin 220 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 45,5 iken ikinci el satışların payı yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. - SAMSUN