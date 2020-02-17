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İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti
12 dakika önce
Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı.
Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı. Ocak ayındaki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546 artışla 6 bin 537'den 42 bin 237'ye çıkarken, bu rakam 8 yılın en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38
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