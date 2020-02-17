İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti

12 dakika önce

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı.

İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti, System.String[]

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı. Ocak ayındaki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546 artışla 6 bin 537'den 42 bin 237'ye çıkarken, bu rakam 8 yılın en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38 
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