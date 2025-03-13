İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı - Son Dakika
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Emlak

İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı

İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir yıl içinde yüzde 90 artış gösterdi. Bu durum, konut sektörünün canlanışını ve alıcıların ipotekli satışlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Detaylı veriler ve analizler, konut satışlarının önümüzdeki dönemde de artış trendini sürdüreceğini işaret ediyor.

13.03.2025 12:10
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke geneli nde konut satış rakamlarına ilişkin son verileri açıkladı. Satılan konutlar arasında en çok artış ipotekli konutta görüldü. Öyle ki artış oranı yıllık bazda yüzde 90'ı, karşılaştırmalı son iki aylık veride ise yüzde 127 artış kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 127'LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu. Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT NEDİR?

İpotekli ev, üzerine bir banka veya finans kuruluşu tarafından ipotek konmuş olan konuttur. İpotek, bir taşınmazın (genellikle bir ev veya arsa) borç karşılığı rehin olarak gösterilmesi işlemine denir. İpotek, borcun ödenmemesi durumunda bankanın veya kredi kuruluşunun borcu tahsil edebilmek için belirli bir süreçten sonra mülkü satma hakkına sahip olması anlamına gelir.

BİR EV NASIL İPOTEKLİ HALE GELİR?

  • Bir kişi konut kredisi almak istediğinde, banka veya finans kuruluşu bu krediyi verirken bir güvence talep eder.
  • Bu güvence olarak, kredi alınan konut ipotek altına alınır.
  • Kredi borcu tamamen ödenene kadar, bu ipotek taşınmazın üzerinde kalır.
  • Borcun tamamı ödendiğinde, ipotek kaldırılır ve konut tam anlamıyla borçlunun üzerine geçer.

Eğer borçlu, kredi taksitlerini ödemekte gecikirse ya da ödeme yapmazsa, banka ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla borcunu tahsil etme hakkına sahip olur. Bu, genellikle konutun icra yoluyla satılmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle, ipotekli bir ev satın alırken veya bu tür bir ev üzerinde işlem yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir.

Birçok kişi, ev sahibi olmanın rahatlığını yaşamak için bankaların konut kredisi olanaklarından yararlanır. Ancak bazı zamanlarda maddi zorluklar veya farklı sebeplerle, ipotek altındaki evinizi satma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu durumda, banka kredisiyle alınan ve ipotek altında olan evin satışı hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. İpotekle ilgili sorular ve nasıl bir evin ipotekli olup olmadığını kontrol etme yolları da bu süreçte kritik öneme sahiptir.

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Son Dakika Emlak İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı - Son Dakika

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İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı
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