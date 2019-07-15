IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül

Ekol Lojistik
'in "cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli projesi" EKOLITY, Uluslararası Halkla İlişkiler
Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre
Mükemmellik Ödülleri'nde altın ödülün sahibi oldu.
IPRA tarafından her yıl verilen ve dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülleri olarak değerlendirilen Altın Küre Ödülleri'nde Ekol, Toplumsal Katılım (Community engagement – Inhouse) kategorisinde altın ödül aldı.
Ekol'ün cinsiyet eşitliği algısını pekiştirebilmek için var gücüyle çalıştığını söyleyen Ekol Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çetin, "Toplumun büyük bir kısmında norm haline gelmiş toplumsal cinsiyet rollerine göre kadınlara ve erkeklere atfedilen bazı meslek ve sektörler var. Ekonomik ve toplumsal faydanın maksimize edilebilmesi için bu ayrımcılığa karşı durmamız, ön yargılardan kati suretle kurtulmamız ve kadın istihdamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ihtiyaç bulunuyor. Çabalarımızın IPRA tarafından da takdir görmesi bizi gururlandırırken, aldığımız ödül bundan sonraki çalışmalarımız için bizlere itici bir güç olacak"dedi.
IPRA Altın Küre 2019 Ödülleri, 27 Eylül
2019 tarihinde Ermenistan
'ın başkenti Erivan
'da yapılacak törende sahiplerini bulacak. (Fotoğraflı)
- İstanbul