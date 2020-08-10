İpragaz, Saros Körfezi'nden 50 kilogram çöp çıkardı

İpragaz çalışanları, Saros Körfezi'nin İbrice Limanında dalış yaparak, denizden metal ve plastiklerden oluşan yaklaşık 50 kilogram çöp çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in "2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nden ilhamla kendi sürdürülebilirlik gündemini oluşturan İpragaz, hayata geçirdiği inovatif, çevreci, yenilikçi ürün ve projelerle sektöre öncülük etmeye devam ederken, tüm faaliyetlerini ise sürdürülebilir bir çevre hedefiyle yürütüyor.

Saroz Körfezi'nin İbrice Limanı'ndan dalış yapan İpragaz ekibi, denizden metal ve plastiklerden oluşan yaklaşık 50 kilogram çöp çıkarttı. Dalış sırasında deniz dibinde Türk Bayrağı ile birlikte İpragaz yazılı pankart açan ekibin çevreci çalışması, bölgede tatil yapan vatandaşlar ve çevre sakinlerinden de destek gördü.

Şirket, bu alandaki proje ve çalışmalarıyla bugüne kadar "Çevre Beratı" ile ödüllendirilen ilk kuruluş olmasının yanı sıra, iki kez Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü ve iki kez de dinamik ve yenilikçi markası GO ile "5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik" sertifikası olmak üzere pek çok ödül aldı.

Öte yandan, İpragaz hayata geçirdiği "Çalışma Çemberleri" ile de binlerce çalışanını bu konuda eğitmeye devam ediyor.